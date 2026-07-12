Sinner gana su segundo Wimbledon tras remontar ante Zverev

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El italiano Jannik Sinner, número uno mundial del tenis, confirmó su reinado este domingo al ganar su segundo título de Wimbledon, de forma consecutiva, tras derrotar, en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.

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En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ranking mundial, sin la presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.

Sinner y Zverev, ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y dos de sus tres hijos, protagonizaron un reñido duelo, en el que hubo que esperar hasta el trigesimocuarto juego del partido para que uno de los finalistas rompiera el servicio de su rival.

El italiano quebró en ese momento el saque de Zverev, abriendo la vía para imponerse al alemán, quien ganó en junio el primer Grand Slam de la temporada, y de su carrera, a sus 29 años, al hacerse con Roland Garros.

Sinner, de 24 años, cayó eliminado de forma sorpresiva en la segunda ronda del torneo parisino, en el que tampoco participó Alcaraz, por su lesión en una muñeca.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Zverev, que contaba con la presencia en el palco del canciller alemán, Friedrich Merz, sumó su décimo derrota consecutiva ante Sinner.

Al alemán le queda el consuelo, por haber alcanzado la final de Wimbledon, de desplazar al español Alcaraz del segundo puesto del ranking.

El italiano, por su parte, logró su quinto título de Grand Slam, ya que a sus dos triunfos en Wimbledon (2025 y 2006), se unen otros dos en el Abierto de Australia (2024 y 2'25) y uno en el US Open (2024), siendo Roland Garros el único que se le resiste hasta el momento.

Sinner, con su victoria, se embolsó un premio en metálico de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev tendrá que encontrar consuelo en los 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares) que le reportó haber llegado a la final.