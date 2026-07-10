Sinner derrota a Djokovic y buscará su segundo título en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y ganador de Wimbledon de 2025, buscará su segundo título en el torneo londinense tras vencer ayer en semifinales al serbio Novak Djokovic, que no podrá igualar las ocho victorias del suizo Roger Federer.
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Djokovic, que a sus 39 años soñaba con añadir un nuevo Wimbledon a su palmarés de siete títulos e igualar el récord masculino de Federer, no pudo plantar cara a Sinner, que venció con solvencia por 6-4, 6-4 y 6-4.
El italiano, de 24 años, se medirá en la final del domingo al alemán Alexander Zverev, que en la otra semifinal se impuso al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.
Sinner buscará en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.
Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, no pudo igualar el récord masculino de ocho títulos de Federer, ni aspirar a su victoria 25 en un torneo de Grand Slam.
El serbio lidera el número de títulos individuales de Grand Slam, sumando sus victorias en los cuatro torneos más importantes del mundo, con 24, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).
*Con información de AFP