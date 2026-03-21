¡Era una bala! Sintió un dolor en el estómago y terminó en el hospital

Sin notar que había sido herido, logró llegar a su casa.
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Neftalí, de 22 años, resultó herido de bala en el estómago cuando caminaba por un sector del cantón Las Cruces, Suchitepéquez.
Aún así logró llegar a su casa a pedir ayuda y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial.
Familiares revelaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que Nefatlí caminaba por la calle cuando sintió un fuerte dolor de estómago, por lo que apresuró el paso para su vivienda.
Personal médico informó que el estado del joven era grave, pues la bala había toca órganos importantes, por lo que fue operado de emergencia.