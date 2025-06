Sir David: Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

-

Ya puede ser llamado "Sir". El exfutbolista David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III, una distinción de honor para agradecer sus servicios a la sociedad británica, según el listado publicado por la realeza.

"Nunca hubiera podido imaginar que recibir tal honor", reaccionó David Beckham, que creció en un entorno humilde del este de Londres, con "padres y abuelos patriotas y orgullosos de ser británicos", según él mismo relató.

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, diseñadora de moda y exintegrante del grupo musical Spice Girls, se convierten ahora en Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del futbol, pero también de la moda, es condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

Sir David Beckham



Congratulations to our former captain, who has been awarded a Knighthood for his services to sport and charity! pic.twitter.com/G9zypNBgHx — England (@England) June 14, 2025

El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo. En junio de 2024, el rey Carlos III le había nombrado oficialmente embajador de su fundación (King's Foundation).

La pareja Beckham ha estado cerca de la realeza británica en los últimos años. Estuvieron invitados al matrimonio del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, así como al posterior del príncipe Enrique y Meghan Markle en 2018.