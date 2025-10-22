Versión Impresa
Sismo de 5.1 sorprende a los guatemaltecos este miércoles

  • Por Susana Manai
22 de octubre de 2025, 13:09
Más de 40 sismos se han reportado en las últimas 24 horas según Insivumeh. (Foto ilustrativa: istock)

El sismo tuvo epicentro en Retalhuleu. 

Cerca de las 13:00 horas el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó sobre un sismo de 5.1 de magnitud grados con epicentro en el departamento de Retalhuleu. 

Además, indicó que tuvo una profundidad de 49.1 kilómetros y fue considerado como leve según la aplicación de Insivumeh.

Las cabeceras más cercanas fueron Retalhuleu, Mazatenango y San Marcos. 

  • Últimas noticias de Guatemala

