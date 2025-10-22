Sismo de 5.1 sorprende a los guatemaltecos este miércoles

El sismo tuvo epicentro en Retalhuleu.
Cerca de las 13:00 horas el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó sobre un sismo de 5.1 de magnitud grados con epicentro en el departamento de Retalhuleu.
Además, indicó que tuvo una profundidad de 49.1 kilómetros y fue considerado como leve según la aplicación de Insivumeh.
Las cabeceras más cercanas fueron Retalhuleu, Mazatenango y San Marcos.