Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Sismo sacude parte del territorio guatemalteco este domingo

  • Por Fredy Hernández
19 de abril de 2026, 05:37
El sismo se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana del 19 de abril. (Foto: Shutterstock)

El sismo se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana del 19 de abril. (Foto: Shutterstock)

El movimiento se produjo en las primeras horas de este domingo, lluvioso en varias zonas del país. 

OTRAS NOTICIAS: Se prevé calor intenso y lluvias para este domingo 19 de abril

Un temblor se produjo este domingo a las 05:14 de la mañana, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). 

De acuerdo con la entidad, el epicentro tuvo lugar en Sacapulas, Quiché con una magnitud de 4.1. 

Sin embargo, en varios departamentos se reportó el temblor. 

Esto coincide con una madrugada marcada por las lluvias en varios sectores del país. 

De momento las autoridades no reportan hechos relacionados con este sismo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar