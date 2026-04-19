Sismo sacude parte del territorio guatemalteco este domingo

El movimiento se produjo en las primeras horas de este domingo, lluvioso en varias zonas del país.
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Un temblor se produjo este domingo a las 05:14 de la mañana, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con la entidad, el epicentro tuvo lugar en Sacapulas, Quiché con una magnitud de 4.1.
Sin embargo, en varios departamentos se reportó el temblor.
Esto coincide con una madrugada marcada por las lluvias en varios sectores del país.
De momento las autoridades no reportan hechos relacionados con este sismo.