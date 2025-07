Ante vulnerabilidad sísmica, expertos urgen acciones conjuntas

-

Guatemala es un país con alta sismicidad y la población debe estar consciente que siempre habrá riesgos, coinciden expertos.

Debido a que Guatemala es un territorio sísmico y las condiciones de construcción en muchas áreas del país aún son informales, se genera un panorama preocupante para la seguridad estructural de viviendas y edificaciones, señalan expertos.

Asimismo, hacen un llamado a coordinar esfuerzos entre sectores público, privado y académico para enfrentar el desafío de construir con seguridad.

Héctor Monzón, especialista en sismorresistencia, explicó las razones por las cuales hay vulnerabilidad. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Guatemala es y seguirá siendo un país sísmico, la pregunta no es si volveremos a tener un sismo importante, sino cuándo", afirmó José Ardón, secretario ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).

Ardón aseguró que, aunque el sector formal ha avanzado en el uso de normas, diseño y materiales adecuados, gran parte del país sigue expuesto debido a construcciones informales que no cumplen con requisitos mínimos de seguridad.

"No se hace una evaluación de los materiales utilizados, No cumplen con los requisitos mínimos necesarios para construcciones seguras, con los diseños estructurales necesarios para garantizar que esas estructuras puedan soportar cierto grado de sismos y evidentemente no cuentan tampoco con una supervisión efectiva", apuntó el directivo de CGC.

Expertos participaron en un evento organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Mientras que Héctor Monzón, especialista en sismorresistencia, destacó que incluso en construcciones modernas hay vulnerabilidades importantes, especialmente en los elementos no estructurales, como paredes interiores, cielos falsos o fachadas decorativas.

Explicó que aunque la estructura principal soporte y permanezca la destrucción de estos elementos, puede inhabilitar edificios por días o semanas, lo cual es un aspecto que no se ha considerado lo suficiente, ni en Guatemala ni a nivel regional.

Monzón también alertó sobre el uso masivo de block en el país, que si bien ha reducido riesgos frente a materiales más débiles como el adobe, si es mal utilizado puede generar una falsa sensación de seguridad.

Las construcciones informales son las que tienen más riesgo ante los sismos señalan expertos. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Es urgente capacitar tanto a constructores como a las blockeras artesanales. El block está siendo utilizado en condiciones que rebasan sus capacidades", advirtió el experto.

Por su parte, Carlos Fuentes, presidente de la Asociación de Industria, Comercio y Servicios para la Construcción, complementó el análisis al señalar que aproximadamente un 40% de la población guatemalteca vive en zonas de riesgo sísmico alto, lo cual agrava el panorama.

"No se trata solo de dónde se construye, sino de cómo se construye. Cuando se juntan las variables de materiales de construcción que no estén normados, métodos constructivos que no son los correctos, una deficiencia en el diseño estructural y encima un terreno vulnerable, pues se vuelve sumamente exponencial el riesgo", declaró Fuentes.

Guatemala siempre tendrá sismos y la población debe enteder que el riesgo siempre estará presente en el país. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Los expertos coinciden en que es necesario establecer un ecosistema nacional de cooperación entre todos los sectores vinculados a la construcción y al desarrollo urbano.

El director ejecutivo de la CGC afirmó que solo con esfuerzos articulados entre sector privado, sector público y academia se podrá avanzar hacia una cultura de construcción segura que proteja a las familias guatemaltecas frente a futuros sismos.