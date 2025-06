Sistema Penitenciario suspende visitas en cárcel Renovación 1, tras motín de reclusos

-

Durante el motín, realizado este domingo 15 de junio, los reclusos retuvieron a sus famiiares que estaban de visita. Las autoridades recuperaron el orden y los liberaron.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que las visitas en el centro de detención de máxima seguridad Renovación 1, ubicado en Escuintla, quedan suspendidas hasta nuevo aviso, luego del motín registrado este domingo 15 de junio.

Según un comunicado oficial, el incidente fue protagonizado por un grupo de privados de libertad que, en rechazo a las restricciones impuestas, especialmente la limitación de visitas, intentaron alterar el orden dentro del penal.

La DGSP también presentó ante el juzgado competente un recurso de exhibición personal a favor de las visitas afectadas que fueron atendidas por los Bomberos Voluntarios tras haber estado expuestas a gas lacrimógeno durante el operativo de recuperación del control.

Como medida de prevención, y en resguardo de la seguridad de todas las personas, la DGSP resolvió suspender indefinidamente las visitas en todos los sectores del centro penitenciario Renovación 1.

Asimismo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó los hechos en sus redes sociales, detallando que los internos reclamaban la restitución de beneficios previamente retirados por la administración penitenciaria. El funcionario aseguró que la situación fue controlada y que todas las personas retenidas se encuentran a salvo.

"Hoy se amotinaron, retuvieron en contra de su voluntad a sus propias visitas, mismas que ya están a salvo (p. d.). ¿La razón? Exigen las prebendas que les fueron retiradas. Reclaman beneficios que perdieron cuando decidieron extorsionar, intimidar y violentar a los guatemaltecos. No señores: son prisiones, no vacaciones y dentro del marco de ley, van a cumplir su condena, les guste o no." expresó el ministro.

