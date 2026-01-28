El "Skyscraper Live'" de Alex Honnold lo más viral de Netflix

"Skyscraper Live", transmisión en vivo del escalador Alex Honnold, se hizo viral en distintos lugares del mundo.
El atleta realizó una escalada sin cuerdas (free solo) por uno de los rascacielos más altos del planeta y su hazaña alcanzó 6.2 millones de visualizaciones en Netflix, posicionándose como uno de los contenidos más vistos.
El evento se llevó a cabo en la torre Taipei 101, en Taiwán, que durante años ostentó el título de ser el más alto del mundo. Skyscraper Live logró ubicarse en el puesto número tres del Top 10 de series y programas en inglés.
Tras completar la hazaña, Alex Honnold explicó a Variety que ni la altura ni las condiciones meteorológicas fueron el principal factor de estrés. "Escalar siempre está a merced de la naturaleza", afirmó
Acostumbrado a hacer su escalada frente a calor, frío, viento o la lluvia señaló que lo verdaderamente estresante fue la presión de tratarse de una transmisión en vivo, debido a inclemencias y a posibles cambios, estaba en tensión.
"Pensaba en la cantidad de personas involucradas, en los vuelos que debían cambiarse y en los hoteles que había que reorganizar", explicó, más que el desafío físico, esto marcó la diferencia con otras escaladas de su trayectoria.
