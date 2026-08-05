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¡Captado en video! Incendio consume vivienda en San Lucas Sacatepéquez

  • Por Geber Osorio
05 de agosto de 2026, 11:24
El siniestro provocó pérdidas materiales en una vivienda. (Foto: Captura de video)

El siniestro provocó pérdidas materiales en una vivienda. (Foto: Captura de video)

En un video se observan los momentos en que el fuego consumía un inmueble en San Lucas Sacatepéquez.

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Un incendio se registró la mañana de este miércoles 5 de agosto en el interior de una vivienda ubicada en la aldea Choacorral, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que las llamas se produjeran debido a un cortocircuito dentro de la vivienda de frágil estructura.

Bomberos sofocaron las llamas luego de varios minutos de labores. (Foto: Asonbomd)
Bomberos sofocaron las llamas luego de varios minutos de labores. (Foto: Asonbomd)

Luego de varios minutos de labores, los socorristas lograron sofocar el fuego y evitaron que el mismo se propagara hacia las demás viviendas.

En el lugar solamente se reportaron pérdidas y daños materiales, mientras que algunas personas fueron atendidas al sufrir de crisis nerviosa.

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