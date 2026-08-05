Triple crimen: ataque armado deja tres personas fallecidas

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Las tres víctimas murieron debido a la gravedad de las heridas y ya fueron identificadas.

Una masacre se registró la noche del martes 4 de agosto en el barrio Centro, del municipio de Dolores, Petén, dejó como saldo tres personas fallecidas, según información preliminar de las autoridades y cuerpos de socorro.

De acuerdo con los primeros reportes, dos camionetas agrícolas llegaron hasta una vivienda del sector. Del interior de los vehículos descendieron varios hombres fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra tres personas que se encontraban en el inmueble.

Tras cometer el ataque, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron identificadas como Elmer Geovani López Escalante, de 45 años, conocido como "El Cheje"; Idegar Brandonly Álvarez Leiva, de 28 años; y Jhoni Leiva.

Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos en el centro asistencial. (Foto: Roberto Morales/Colaborador)

Información oficial señala que López Escalante falleció en el lugar del ataque, frente a su vivienda. Mientras que las otras dos víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Poptún, en donde pese a los esfuerzos del personal médico, una murió en el área de emergencias y la otra mientras era intervenida en la sala de operaciones.

Investigan

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena y han iniciado las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables de este hecho violento que enluta a varias familias del municipio de Dolores.