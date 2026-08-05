¡Disparos en el tránsito! Ataque deja a un conductor fallecido en la vía pública

El crimen ocurrió durante la mañana de este miércoles en San Juan Sacatepéquez. La víctima ya fue identificada.
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Un ataque armado ocurrido en las primeras horas de este miércoles 5 de agosto, en la 10a. calle del sector Las Dalias, zona 1 del municipio de San Juan Sacatepéquez, le arrebató la vida a un hombre.
La víctima se conducía en una motocicleta blanca con placas de circulación M-811FPT cuando desconocidos arremetieron en su contra.
Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Identificado
Familiares del fallecido se hicieron presentes a la escena, quienes lo identificaron como: José Luis Jocop Pérez, de 36 años. Informaron que el fallecido residía en la Comunidad de Zet, del mismo municipio.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la causa del hecho y dar con los responsables.