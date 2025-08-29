ANAM solicita al Gobierno buscar soluciones conjuntas a tema de drenajes y basura

-

Además, reafirmaron su disposición de contribuir a plantear soluciones para los mencionados problemas.

EN CONTEXTO: CC suspende reglamento sobre clasificación de desechos en Guatemala

Sebastian Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para encontrar soluciones en conjunto al tema de drenajes y basura.

Siero indicó que el manejo adecuado de los desechos sólidos y de las aguas residuales es un reto que se debe enfrentar, reconociendo que se trata de un problema a nivel nacional, el cual supera las capacidades técnicas y financieras de las municipalidades.

Derivado al reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), la ANAM reiteró su disposición de dialogar con el presidente de la República, Bernardo Arévalo para buscar juntos una solución que permita atender estos temas de manera responsable.

"Optaron por medidas unilaterales"

Dicha asociación mencionó que, en al inicio de su gestión el presidente Arévalo mostró anuencia y estuvo dispuesto al diálogo para alcanzar consensos, no sucedió lo mismo con las autoridades del Ministerio de Ambiente, quienes optaron por medidas unilaterales, centralizadas y sin apertura al intercambio, puntualizaron.

"En las pocas conversaciones sostenidas con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), planteamos sugerencias de reforma a la normativa que estaba por entrar en vigencia. Ninguna de ellas buscaba prórrogas, sino prevenir inconstitucionalidades, evitar violaciones a la autonomía municipal y sobre todo, considerar de manera integral la realidad de las municipalidades", afirmó la ANAM.

"Las municipalidades de todo el país continuarán atendiendo este reto dentro de sus capacidades y recursos. Asimismo, que los drenajes y la basura no deben ser plataforma política de ningún oficialista, ya que el medio ambiente requiere soluciones y no narrativa", comentó Siero.