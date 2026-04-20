Piden detener filmación de "Sin senos sí hay paraíso" tras ataque en el set

El sindicato de la industria audiovisual solicitó detener las grabaciones hasta esclarecer el caso.
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Tras el ataque ocurrido el 18 de abril durante la grabación de la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso", que dejó tres fallecidos y varios más heridos, la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (Anta) solicitó detener de forma inmediata el rodaje de la producción.
La organización expresó su consternación por lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.
Además, planteó que el hecho no debe verse como un caso aislado, sino como una señal de problemas más profundos dentro de la industria audiovisual en temas de seguridad en las producciones.
En un comunicado, la Anta señaló que existen advertencias previas sobre fallas en los protocolos de protección que, según indicó, no han sido atendidas de forma adecuada. Por ello, consideran necesario frenar las grabaciones hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades.
También pidió que se implementen medidas de seguridad más estrictas y verificables en todas las producciones, así como apoyo psicológico para quienes resultaron afectados por la tragedia.
A esto se suma la solicitud de acompañamiento legal para los trabajadores involucrados y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en el sector.
Hasta el momento, no se ha confirmado una suspensión oficial del rodaje.
Sin embargo, el caso ha generado reacciones dentro del gremio, donde distintas voces coinciden en la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes participan en la industria audiovisual.