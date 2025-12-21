-



El solsticio de invierno ocurrirá este domingo 21 de diciembre de 2025 a las 09:03 horas (hora central) y será perceptible en todo el hemisferio norte, marcando el inicio oficial del invierno. Este evento se distingue por registrar el día más corto y la noche más larga del año.

Durante el solsticio, el Sol alcanza su punto más bajo en el cielo al mediodía, lo que provoca que su recorrido sea más breve y que la cantidad de luz solar disminuya notablemente. Esta condición influye directamente en el descenso de las temperaturas y en la sensación de días más fríos y oscuros.

El fenómeno ocurre debido a la inclinación del eje terrestre, que es de aproximadamente 23.5 grados respecto al Sol. En esta fecha, el hemisferio norte se encuentra inclinado alejándose del astro, por lo que recibe la menor cantidad de radiación solar anual, mientras que en el hemisferio sur se da inicio al verano.

El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto". Esto se debe a que, durante varios días, la posición aparente del Sol en el horizonte cambia muy poco.

Durante varios días la posición aparente del Sol en el horizonte cambia muy poco dando el efecto de un "Sol quieto". (Imagen: Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG/España)

Especialistas en astronomía explican que este efecto se produce cuando el Sol alcanza su punto más austral en su recorrido anual; a partir de ahí, comienza un lento desplazamiento hacia el norte, lo que permitirá que los días se alarguen progresivamente.

Además de marcar un cambio estacional, el solsticio de invierno ofrece la oportunidad para la observación del cielo nocturno, pues las noches más largas permiten apreciar con mayor claridad estrellas, constelaciones y otros cuerpos celestes, especialmente en lugares con baja contaminación lumínica.