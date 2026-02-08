Sorprenden al hermano de Bukele en concierto de Shakira (video)

A punto de ingresar al concierto, fans de Shakira confundieron al hermano del presidente de El Salvador.
OTRAS NOTICIAS: Así reaccionó Bukele al concierto de Shakira en El Salvador
En una curiosa confusión, Karim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, fue captado antes de ingresar al concierto de Shakira, que tuvo lugar en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.
Karim se encontraba tomado de la mano de su pareja, Paola Michelle González Kawas, mientras se dirigían a disfrutar de la primera presentación de la gira internacional “Las mujeres ya no lloran” en El Salvador; fue entonces cuando el público que estaba a las fueras del estadio creyó que era el presidente, generando revuelo entre los asistentes.
Fue interceptado por una mujer que, señalándolo, dice entusiasmada: “Es Bukele, Bukele” y Karim, muy sonriente, le responde: “Soy el hermano”.
Otro hombre entre el público le dice: “Presi, regálame una foto”, a lo que con risas le contesta “yo no soy el presidente”, acercándose a la cámara para capturar el momento.
Momentos posteriores, más personas se le acercaron para observarlo ingresar, quien se despidió amablemente y agradeció los saludos.
Así fue el momento: