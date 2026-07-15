¡Multado! Sorprenden a conductor manejando contra la vía en zona 4 (video)

-

Una pareja iba en la motocicleta, cuando fue sorprendida por agentes de tránsito.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizaban un operativo esta mañana de miércoles 15 de julio, cuando sorprendieron a un motorista conduciendo contra la vía. El hecho se registró en la 9a. avenida, Vía 10 de la zona 4.

Según un video publicado por las autoridades de tránsito, el motorista, quien iba acompañado, venía contra la vía cuando fue detenido y multado por un agente.

Mira aquí el video:

Circular en contra de la vía fue la infracción detectada durante un operativo de control a motocicletas en 9.ª avenida y Vía 10, zona 4.



Policía MT sancionó a los conductores que incumplían la normativa, con el objetivo de prevenir hechos de tránsito y fortalecer la seguridad… pic.twitter.com/GBp7CaPu3p — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 15, 2026

El Reglamento de Tránsito de Guatemala establece en su artículo 181 que circular en sentido contrario conlleva una multa de Q200.

Esta infracción es una de las más recurrentes en la capital, donde las autoridades buscan reducir el riesgo de colisiones frontales y atropellos en áreas urbanas.

Según la PMT, el parque de motocicletas supera los dos millones en Guatemala. Este incremento ha llevado a operativos de control constantes, buscando que los motoristas respeten las señales y el sentido de las vías para reducir la alta siniestralidad actual.