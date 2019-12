El sorprendente truco para envolver regalos

En estas fechas, a todos nos agobia la cantidad de regalos que tenemos que envolver.

La usuario Mrs_Dee_Penda publicó en TikTok un video que dejó a todos con la boca abierta, pues enseñó varios trucos para que tu regalo quede espectacular. Te dejamos el video y algunas ideas para que tus regalos luzcan espectaculares.

Wrapping gifts got a whole lot easier with these clever ideas! pic.twitter.com/sP4MXhpBBu — Blossom (@BlossomHacks) December 14, 2019

Cajitas almohadas

Hacer estas cajitas acogedoras es muy fácil. Por lo general, se usan para empacar pañuelos y bufandas de telas delgadas, así como también accesorios hechos a mano.

Puedes empacar bufandas. (Foto guru.com)

Blanco sobre blanco

Empacar regalos en papel blanco, amarrarlo con un listón blanco y agregar una etiqueta blanca. Esta opción puede sonar inesperada. Aún así, ¡el resultado luce increíble!

El blanco es otra de las opciones. (Foto: guru.com)

Botellas con gorro

Haz un cono con tela gruesa y colorida, pega con una pistola de silicona. Agrega una nariz y una barba, y tu botella de vino se convertirá en un enano divertido.

Una forma divertida de empacar las botellas. (Foto: servicios)

Haz renos

Te proponemos una sencilla idea para que los niños pueden hacer su propio papel de regalo para estas Navidades. Sobre un papel kraft imprime las huellas de los dedos de tus hijos en distintos colores. Una vez que la pintura esté seca añade un pompón rojo a modo de nariz y dibuja unos cuernos de reno con rotulador negro.

La manualidad la puedes hacer con tus hijos. (Foto: Pinterest)

De Santa

Puedes envolver regalos de Navidad poniéndoles el traje de Santa Claus. Para hacerlo necesitas papel de color rojo. En la parte superior pega una banda de fieltro. Con otro material de similares características puedes hacer el cuello del traje. Añade una tira de cartulina negra a modo de cinturón y adorna con una hebilla dorada. Puedes completar con unos divertidos botones en los que pegar unos cascabeles.

Los pequeños adorarán estos regalos. (Foto: Pinterest)