La sorpresa que Mijares dio a Ricardo Arjona en pleno show (video)

Mijares sorprendió en pleno concierto de Ricardo Arjona con su presencia entre el público.

El mexicano asistió al show "Blanco y Negro" junto a su hija Lucero, ambos disfrutaron de un gran concierto y demostraron su amor por el cantautor guatemalteco.

La usuaria de redes sociales Liliana García publicó un video en el que aparece Mijares abrazando a su pequeña, mientras Arjona, de inmediato, lo invitó a subir al escenario.

"Mi madre la escuchó una sola vez pero la mamá de él, que se nos fue hace un par de meses, siempre pensó que esta canción la había escrito para ella, él me lo dijo: 'no le vayas a quitar esa idea jamás', Manuelito ¿venís a hacer la melodía? ¡Manuel Mijares señores!", exclamó mientras el mexicano subió al escenario para cantar "Mi novia se me está poniendo vieja".

Lucero Mijares también es una gran fan de Arjona, la famosa cantó a todo pulmón "Fuiste tú" y "Minutos" disfrutando cada momento.

"Después de tantos años todavía no me creo que conozco al increíble ser humano que es este enorme artista, eres de otro mundo Ricardo Arjona, te amo", escribió Lucero en su post.

.#Mijares asiste al show de #RicardoArjona #BlancoyNegro #Mexico Video: LilianaGarcía pic.twitter.com/SuJ3SfzpMM — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 4, 2022