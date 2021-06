¡Voy a ser mamá! Así fue el sorpresivo anuncio de Yuya sobre su embarazo

Yuya anunció su embarazo y los fanáticos de la influencer enloquecieron con la noticia.

El pasado sábado 12 de abril la famosa youtuber mexicana, "Yuya" de 28 años, dio a conocer que está embarazada de su primer hijo.

La noticia se oficializó en la cuenta de Instagram de Yuya, en donde subió una fotografía posando con su pareja, Siddhartha, cantante de Rock. Además, dejó ver su pancita de embarazo.

Así lo anunció Yuya

"Voy a ser mamá de Él inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!", se lee en la publicación.

Además, el mensaje iba acompañado de un video de 4 minutos compartido en la plataforma de YouTube, en donde la joven narra su experiencia de convertirse en madre.

En 24 horas el video había alcanzado más de 6 millones de reproducciones y la fotografía de Instagram más de 4 millones de me gusta.

Los fans

Tras sorpresiva revelación de la influencer y también empresaria, los fanáticos se conmocionaron y causaron revuelo en las redes sociales, hasta el punto de ser tendencia.

Mientras que en Instagram se observa miles de comentarios en donde le desean lo mejor, entre ellos varias celebridades.

Según el clip, Yuya está embarazada desde enero de 2021 y se refiere a su bebé como "Mar", pese a ello no ha revelado el sexo del primogénito.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Otro que compartió la noticia fue su pareja Siddhartha, "Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea...", publicó en su Instagram.

Mira aquí el video: