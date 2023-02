El "candente" coqueteo de Elon Musk con la streamer Ari Gameplays

Elon Musk causó revuelo en Twitter, tras publicar un misterioso emoji al video de la streamer Ari Gameplays.

Las publicaciones que hace Elon Musk en Twiter, red social de la que es dueño, siempre dan de qué hablar entre internautas por los polémicos temas que toca.

Prueba de ello es un emoji que el magnate publicó recientemente en respuesta a un video que protagoniza la famosa creadora de contenido, Ari Gameplays.

Join @arigameplays in the #RazerKrakenKitty dance on Instagram and TikTok! ✨ pic.twitter.com/o8X0nxPCXZ — R Λ Z Ξ R (@Razer) February 20, 2023

Todo comenzó a partir de un video que la marca "Razer" publicó para promocionar su nuevo producto, en el que Ari aparece bailando simulando ser un gato.

El director de la marca aseguró que su equipo lo retó a realizar dicho baile, lo que despertó la curiosidad del magnate y fue así como dejó su comentario.

La figura de un "fueguito" fue suficiente para que usuarios aseguraran que Musk estaba coqueteando con la joven mexicana. Pero esto no quedó ahí, pues ella le respondió con un "Te comprendo, Elon, te comprendo".

Por si fuera poco, Ari publicó un segundo mensaje en el que aseguraba que un Tesla estaba afuera de su casa. Sin embargo, a los pocos minutos aclaró que todo se trataba de una broma pues ella estaba con el dermatólogo.

Foto: captura de pantalla