"Soy del Barrio 18, pero me están inculpando", dijo pandillero en audiencia

Tres pandilleros del Barrio 18, acusados de atacar a la PNC en Chinautla, declararon y aseguraron que los están inculpando.

William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio"; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso" y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso", todos integrantes de la clica Crazy Rich, de la pandilla Barrio 18, fueron capturados el 18 de enero luego de un ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Ministerio Público (MP) los acusó de cinco delitos, por los cuales quedaron ligados a proceso penal.

Sin embargo, durante la audiencia, los tres declararon y aseguraron que no se conocen, que no participaron en el hecho criminal, aunque sí admitieron ser pandilleros.

Ordóñez Castillo, aseguró que lo están inculpando, pues insistió en que iba caminando para la casa de su abuela.

Dijo que la PNC le "metió" el arma, porque él no portaba ninguna.

Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso", pandillero del Barrio 18 declara ante el juez.



Asegura que él no participó en el ataque armado en contra de PNC.



"Me pusieron el arma", aseguró.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/ydKKw7jqhE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

También expuso que, aunque estuvo preso antes, solventó ese asunto y que ahora se estaba reinsertando a la sociedad.

"Pertenezco a la pandilla, sí pertenezco a la pandilla. Pero la cuestión es que solo porque yo iba caminando y perteneciera a la pandilla, me quieren imputar por otras cosas, como que no. Sí, estuve detenido anteriormente, pero ya había solventado mi problema. Yo estaba ya por estudiar, porque como, si se dan cuenta, ya parece que tengo el sexto perito contador, entonces yo ya estaba haciendo mis planificaciones para ingresar a la universidad", aseguró.

"Soy del Barrio 18 de la clica Crazy Rich", dijo Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, pero negó haber participado en el ataque contra PNC.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/Q7YGsXXLKO — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

Cabrera Lobo, también declaró y aseguró que a él lo capturaron "solo porque está todo tatuado".

"A mi me capturaron solo porque ando tatuado", dijo Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso", pandillero del Barrio 18 y acusado del ataque a PNC en Chinautla.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/ooqlzqyHeG — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

Agregó que al momento de su captura, había ido a la tienda, no sabe por qué lo capturaron y que no disparó contra la PNC.

Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso", dijo que es pandillero activo del Barrio 18, que al momento de su captura había ido a la tienda.



Niega haber participado eataque contra PNC. pic.twitter.com/FUktAjso3p — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

Por último, declaró Guevara Yalibat, dijo casi lo mismo que los otros dos acusados: que había salido a hacer un mandado por parte de su jefe y que la PNC lo capturó en la calle.

Confirmó que era pandillero, pero que no participó en el hecho criminal.

William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio", también negó haber participado en ataque contra PNC.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/RSvKrpUTR8 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 29, 2026

Los tres pandilleros pertenecen a la clica "Crazy Rich" que opera en Chinautla.

Según la PNC y MP, los mencionados atacaron agentes policiacos por orden de líderes del Barrio 18 y, como represalia, a las autoridades que no permitieron privilegios en las prisiones.

Del ataque en Chinautla resultaron heridos dos policías y por el resto de ataques, fallecieron 10 agentes.