"¡Soy de caucho!", la reacción de Shakira a su caída (video)

Shakira reaccionó al resbalón que sufrió durante el primer concierto en El Salvador, cuyos videos se hicieron virales.
La colombiana publicó un video grabado por su equipo, en el que se aprecia su aparatosa caída, tomándolo con mucho humor.
"No se preocupen que soy de caucho, jajajaja", escribió a manera de risa. "¡Qué caída!", se le escucha decir tras el suceso que no pasó desapercibido.
Tras compartir el clip con sus seguidores, la estrella se grabó ingresando al estadio "Jorge el Mágico González".
"Estamos aquí para nuestra segunda noche en El Salvador, voy a llegar al estadio a hacer prueba de sonido", dijo.
El incidente
La colombiana interpretaba "Si te vas" cuando se deslizó en el escenario, de inmediato se levantó y continuó como si nada hubiese ocurrido.
De inmediato los fans se preocuparon y se escuchó un grito de apoyo de los presentes, que luego le aplaudieron cuando ella se puso de pie.
El show de Shakira está poniendo de cabeza a los centroamericanos en el Estadio nacional "Jorge El Mágico González".
