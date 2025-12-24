El video de la recaptura de "El Soberbio" pandillero fugado

-

Uno de los pandilleros fugados de la cárcel de Fraijanes II fue recapturado. En un video la PNC muestra cómo fue detenido.

Te interesa: Recapturan a sexto reo fugado de Fraijanes II en Izabal

Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio" fue recapturado, luego de fugarse de la cárcel de Fraijanes II.

"La recaptura se realizó en la aldea Las Pitas, Los Amates, Izabal, como resultado de un despliegue estratégico ejecutado por investigadores de la DEIC, en seguimiento a información confidencial relacionada con la localización de integrantes de la pandilla terrorista del barrio 18 que evadieron la seguridad del referido centro carcelario", dijo la PNC.

El pandillero, quien estaba refugiado en una casa alejada de más población, está acusado de asesinato, asesinato en concurso real y remuneración por la trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

Además, tiene antecedentes por los delitos de doble asesinato, por un hecho sucedido en la zona 21, en 2014, y por trata de personas, cometido en el sector 11, del preventivo de la zona 18.

#Recapturado



Sexto reo fugado de Fraijanes II atrapado pic.twitter.com/YaUGiLwAiB — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 24, 2025

Sobre la fuga

La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.

Según el Ministerio Público, la principal línea de investigación señala que los privados de libertad habrían contado con la colaboración de empleados y funcionarios del propio sistema carcelario.

Derivado de este caso, el subdirector del centro penitenciario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Además, 24 guardias capturados permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirá si enfrentarán proceso penal. También continúan vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.