¿De dónde saldrán los recursos para financiar el subsidio a los combustibles?

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Autoridades señalan que no se aumentará el monto de la deuda pública o los impuestos para financiar el subsidio.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) confirmó las instituciones y rubros que cederán espacio presupuestario para financiar los Q 2,000 millones destinados al subsidio temporal a los combustibles.

El aporte de Q 8.00 por galón y Q 5.00 por galón de gasolina superior o regular entrará en vigencia el próximo 1 de mayo y se extenderá por tres meses, tal y como lo contempla el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, informó que está definido el origen de los recursos mediante un proceso de reordenamiento del presupuesto vigente, luego de que en el Congreso de la República se acordara no realizar una ampliación presupuestaria.

De acuerdo con el funcionario, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aportará Q 550 millones, mientras que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación cederá Q 58 millones.

El ministro de Finanzas públicas explicó de dónde se obtendrán los fondos para el subsidio. (Foto: Minfin / Soy502)

A estos montos se suman Q 400 millones provenientes del Ministerio de la Defensa Nacional.

Asimismo, se identificaron recursos dentro de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro por Q 420 millones, derivados de economías en el pago de intereses de la deuda.

En esa misma línea, se incluyen Q 542 millones de servicios de la deuda pública, en rubros que, según Finanzas, permiten su reorientación sin afectar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

"Como el ejemplo comienza en casa, el Ministerio de Finanzas Públicas ha cedido Q30 millones de su presupuesto para poder sumar estos Q 2,000 millones", puntualizó Menkos.

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El ministro explicó que esta readecuación representa aproximadamente el 1.25 % del total del presupuesto vigente y aseguró que no implicará modificaciones en el techo de endeudamiento aprobado.

En ese sentido, reiteró que se mantiene el monto de deuda bonificada autorizado por el Congreso, sin incrementos adicionales, y descartó la creación de nuevos impuestos.

El Decreto 11-2026, publicado en el Diario de Centro América, establece un subsidio temporal destinado a reducir el precio del diésel y de las gasolinas súper y regular, con el objetivo de mitigar el impacto económico del alza en los precios internacionales de los combustibles.

El apoyo será de Q 8.00 por galón de diésel y Q 5.00 por galón de gasolina, y se deberán reflejar directamente en el precio final al consumidor.

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos explicó como se financiará los Q 2,000 millones que tiene asignados el subsidio a los combustibles.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/oQYXpWjWV2 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 20, 2026

La normativa también establece que el subsidio tendrá una vigencia de tres meses a partir de su implementación o hasta que se agoten los recursos disponibles, mientras que el Ministerio de Energía y Minas deberá emitir el reglamento correspondiente en un plazo de cinco días.

El ministro subrayó que la decisión de financiar el subsidio mediante un reordenamiento interno responde a criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En ese contexto, afirmó que el Minfin busca no afectar programas prioritarios dentro del presupuesto general, especialmente en áreas como salud, educación y seguridad, manteniendo la cobertura y calidad de los servicios públicos.

"Quisiera también agregar que mantenemos el techo de utilización de deuda pública.

Tampoco existe un aumento de impuestos, pues mantenemos la idea de que la meta de recaudación se va a cumplir", agregó el ministro.