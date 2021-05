WhatsApp: Esto pasará si no aceptas las condiciones de uso

El sábado 15 de mayo es el último día para que usuarios de todo el mundo acepten los términos y condiciones que presenta la aplicación.

La red social WhatsApp dio a sus millones de usuarios un plazo para que acepten sus términos y condiciones. Quienes no acepten los términos tendrán limitadas funciones en la aplicación de mensajería instantánea.

Según el medio El País, la compañía ha asegurado que las nuevas condiciones no tendrán efectos prácticos en la privacidad de los residentes en un país miembro de la Unión Europea, porque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impide que se compartan los datos con Facebook.

¿Qué pasará si no aceptas los términos?

Los usuarios que no acepten los nuevos términos solo podrán interactuar a través de la pantalla de notificaciones para responder mensajes o llamadas, no se podrá acceder al listado de chats y no recibirá mensajes. "WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono", explicó la compañía.

Los llamadas y mensajes de WhatsApp únicamente podrán verse desde la pantalla y no se podrá entrar a la aplicación. (Foto: Rommel Yupanqui)

La insistencia