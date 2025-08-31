Sueño hecho realidad: Belinda y Shakira cantan "Día de enero"

La cantante mexicana compartió el escenario con la estrella colombiana en el Estadio GNP como parte de la gira Las mujeres ya no lloran en México.

El público se emociona con la unión de Belinda y Shakira. (Foto: X)

Belinda y Shakira se volvieron tendencia al interpretar juntas Día de enero, uno de los temas más reconocidos de "La Loba", desatando ovaciones del público al ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

Previo a su llegada al estadio de la Ciudad de México, la actriz había compartido su emoción por su participación: "Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir. Un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir".

Shakira sorprende al invitar a Belinda a cantar en el Estadio GNP. (Foto: X)