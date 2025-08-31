Sueño hecho realidad: Belinda y Shakira cantan "Día de enero"

El inesperado dueto de Belinda y Shakira se vuelve tendencia en las plataformas.
La cantante mexicana compartió el escenario con la estrella colombiana en el Estadio GNP como parte de la gira Las mujeres ya no lloran en México.
Belinda y Shakira se volvieron tendencia al interpretar juntas Día de enero, uno de los temas más reconocidos de "La Loba", desatando ovaciones del público al ser uno de los momentos más emotivos de la noche.
Previo a su llegada al estadio de la Ciudad de México, la actriz había compartido su emoción por su participación: "Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir. Un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir".
Por su parte, la intérprete de Soltera presentó a su invitada con palabras de admiración: "Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza", dejando en claro el cariño y respeto que se tienen fuera del escenario.