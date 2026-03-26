Las dos mujeres que eran explotadas en Santa Rosa

Durante diligencias de allanamiento desarrolladas en Cuilapa, Santa Rosa, se logró el rescate de dos mujeres víctimas de explotación sexual, así como de un niño, quien quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El menor quedó bajo el resguardo de la PGN. (Foto: Ministerio Público)

Estas acciones son parte del operativo "Dignidad y Libertad para Ellas", coordinado por La Unidad contra la Explotación Sexual, de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Además, fueron aprehendidas en flagrancia Heidy C. y Emma S. por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

Dos mujeres fueron capturadas en el establecimiento. (Foto: Ministerio Público)

Durante las pesquisas se incautó dinero en efectivo y fichas de canje que servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Tras el operativo, las mujeres capturadas fueron puestas a disposición de la ley para esclarecer su situación penal.

Los hallazgos fueron incautados para fortalecer las investigaciones. (Foto: Ministerio Público)