La suma de todos los miedos: el terror de subirse a un taxi pirata en Guatemala

La falta de más unidades de transporte público ha provocado que decenas de conductores realicen viajes con pasajeros no autorizados. En muchos casos, estos pilotos están vinculados a las pandillas.

La necesidad de trasladarse, de ahorrar y la premura por llegar a su destino, terminaron por vencer la desconfianza de Beatriz; sin embargo, minutos después todos sus temores se hicieron realidad, pues fue secuestrada por más de media hora por el piloto de un taxi no autorizado, que además la ultrajó y le robó sus pertenencias.

"Ocurrió a eso de las 3:00 de la tarde un sábado; yo estaba en la parada de bus en El Trébol, se me hacía tarde para llegar a una reunión familiar y un carro corinto se estacionó junto a mí. El conductor ofreció llevarme por Q30 a un restaurante de zona 10 y decidí abordar", recuerda.

Relata que Iba en el asiento de atrás y le llamó la atención que el taxista ya no ofreció el servicio. "De repente el tipo se orilló en una calle sola y me amenazó con pistola; sin bajarse del carro se pasó para atrás y me tocó donde quiso, me insultó y me quitó mis cosas. Fue horrible", explicó aún con señales del daño psicológico sufrido.

Como ella, hay muchas mujeres que han sido víctimas de taxistas sin autorización, flagelo que es afrontado por el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Las mujeres son más vulnerables a ser atacadas cuando viajan solas en un taxi pirata, según las autoridades. (Foto: AFP)

Mayor peligro

Edgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la PDH, declaró a Nuestro Diario que este fenómeno se da porque no hay medios de transporte suficientes; incluso al quedarse sin empleo, ahora hay quienes dicen que van a "taxear", ignorando que ciertas rutas ya están cubiertas, lo cual, además, es motivo de hechos violentos.

"Hay sectores en vilo, pero por mencionar algunos están la 15, 16, 17 y 18 calles y 10a. avenida de la zona 1 capitalina. Además, en El Trébol del lado de zona 8 y a inmediaciones del Obelisco, entre zonas 8 y 10, así como cerca de Migración en zona 13", detalló.

Investigaciones en marcha

Lucrecia Vásquez, de la secretaría de la Mujer del MP, expone que el caso de una joven que fue drogada y abusada sexualmente en 2023 por el conductor de un taxi no autorizado motivó a efectuar la investigación, con la que han determinado que donde más operan estos vehículos son las zonas 1, 9, 11 y 18 de la capital, así como sectores de Mixco y Villa Nueva.

Edwin Monroy, portavoz de la PNC, añade entre los sectores más vulnerables, la zona 11 de Mixco. "Se debe prestar atención a esos taxis que vienen de Lo de Fuentes o los que van para El Trébol, esos que se parquean por El Tecolote".