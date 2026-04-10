Elección de rector: suman denuncias contra CSU y Mazariegos

-

La elección de rector de la USAC suma dos acciones en contra del CSU y el reelecto rector Walter Mazariegos.

Dos acciones más se suman a las presentadas con anterioridad contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), el pasado miércoles 8 de abril.

Esta vez, la primera se trata de una acción de amparo que pretende repetir la elección efectuada, con la salvedad que participen en este evento los 34 cuerpos electorales como lo establece las normas electorales vigentes de la USAC.

Esta acción fue presentada por los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien, al decir de Blanco, además de que exista la participación de todos los cuerpos electorales, a quienes participen como candidatos se les exija "el finiquito".

Agrega el congresista que Mazariegos no puede ser candidato, pues no cuenta con el "finiquito" respectivo, por lo que no puede ser candidato, ya que la última constancia que posee es del 19 de septiembre de 2025.

"Walter Mazariegos no cuenta con finiquito, la última constancia con la que cuenta es del 19 de septiembre de 2025, lo que quiere decir que tiene más de seis meses cuando la ley de probidad establece que no podrán optar al desempeño de empleo o cargo público los que habiendo recaudado, custodiado bienes del Estado no tenga su constancia o finiquito de la institución de la cual presto sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas", apuntó.

La otra acción presentada se trata de una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), interpuesta por diputados electos por el cancelado partido político Movimiento Semilla, en la que se hace ver la violación de los derechos humanos del estudiantado y electores excluidos del proceso de elección de rector.

Elección

La elección de Mazariegos se realizó luego de un proceso electoral en el que el Consejo Superior Universitario, en dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, solamente acreditara a 15 cuerpos electores, es decir 75 electores habilitados para la votación final a realizarse el 8 de abril.

Con esto, el CSU dejó de la elección a 19 cuerpos electorales que constituyen un total de 95 electores que, el pasado 8 de abril reclamaron su participación a las afueras del Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Al final, con el rompimiento de quórum de al menos 21 electores presentes en la votación y que abandonaron el salón en el que se realizaría la elección, la elección de Mazariegos se concretó con el voto favorable de 50 de los 52 electores que la que se avaló la reelección del rector.

Otra denuncia

A las denuncias presentadas por los diputados del partido VOS y del cancelado Movimiento Semilla, se une la denuncia penal presentada por la diputada Sonia Gutiérrez, electa por el partido Winaq.

Esta acción fue presentada ante el Ministerio Público (MP) en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) y el rector reelecto Walter Mazariegos.

Entre los delitos que posiblemente podrían haberse cometido, sobresalen usurpación de funciones, abuso de autoridad, asociación ilícita y desobediencia.

Investigación

Aunado a esto, también sobresalen las declaraciones de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien al salir de su entrevista ante integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General, el pasado jueves 9 de abril, aseguró que existe una investigación en curso contra Mazariegos.

En sus declaraciones, la Fiscal General también afirmó que la investigación contra el reelecto rector de la USAC no se limita al evento de votación del pasado miércoles 8 de abril, sino que a todo el proceso de elección de rector, incluida una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).