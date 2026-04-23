Summit G100 reunirá a emprendedores y empresarios en junio

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Empréndete G100 anunció la edición 2026 de su plataforma de aceleración para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que incluye la realización del Summit G100, un encuentro dirigido a emprendedores interesados en desarrollar sus negocios.

La iniciativa es impulsada por Siete Zero y presentada por BAC. Como parte del programa, se cuenta con un fondo de inversión de 100 mil dólares, que será otorgado a las MIPYMES participantes que completen el proceso y cumplan con los criterios establecidos.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El Summit G100 se llevará a cabo el 4 de junio en un hotel en la zona 10 en la ciudad de Guatemala. Durante la jornada participarán más de 25 empresarios que forman parte del grupo G100, quienes compartirán su experiencia con los asistentes a través de espacios de mentoría, acompañamiento y generación de alianzas.

“El programa busca acompañar a los emprendedores más allá del acceso a capital, mediante procesos de formación y orientación empresarial.” Daniel Panedas , fundador de Empréndete G100 y director de Siete Zero Agency.

La agenda del evento incluye conversaciones sobre temas vinculados al desarrollo de las MIPYMES, entre ellos crecimiento y escalabilidad, ventas, finanzas, estrategia comercial, marketing, innovación, transformación y liderazgo.

Por otra parte, Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala, señaló que las pequeñas y medianas empresas forman parte del desarrollo económico del país, por lo que este tipo de iniciativas busca facilitar acceso a conocimiento, conexiones y oportunidades.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El Summit G100 forma parte de las actividades del mes del emprendedor, que se conmemora en abril, y está abierto a participantes que deseen fortalecer sus modelos de negocio.

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse sin costo en el sitio web www.emprendete.gt.

Además, quienes busquen aplicar al fondo de inversión deberán completar un proceso que incluye formación, mentoría y evaluación. La convocatoria estará disponible a partir del 23 de abril en la misma plataforma digital y en redes sociales de @emprendetegt.