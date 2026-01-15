Versión Impresa
Surge nueva información del ataque armado en Los Ocotes

  • Por Reychel Méndez
15 de enero de 2026, 13:30
Los cuerpos sin vida quedaron en medio del Km. 14, ruta que comunica a Santa Lucía Los Ocotes.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

Uno de los fallecidos era hermano de alias 'Tatash', quien actualmente guarda prisión.

Tras un ataque armado que dejó a dos personas fallecidas en las primeras horas de este jueves 15 de enero, surgen detalles.

Los cuerpos corresponden a José Luis Martínez, de 33 años, y Emanuel Ramírez, de 22, más conocido como "Ema" quien era hermano de Ronaldo Ramírez, alias 'Tatash', quien actualmente se encuentra privado de libertad. 

Los fallecidos fueron identificados por familiares que se acercaron a la escena. (Foto: Jorge Senté)
Alias "Tatash" habría sido vinculado a una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas como la venta de drogas.

Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a disputas entre grupos delictivos por el control territorial en la zona, por lo que se seguirán las diligencias para esclarecer los hechos.

