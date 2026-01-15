Surge nueva información del ataque armado en Los Ocotes

Uno de los fallecidos era hermano de alias 'Tatash', quien actualmente guarda prisión.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja dos fallecidos en Santa Lucía Los Ocotes (video)
Tras un ataque armado que dejó a dos personas fallecidas en las primeras horas de este jueves 15 de enero, surgen detalles.
Los cuerpos corresponden a José Luis Martínez, de 33 años, y Emanuel Ramírez, de 22, más conocido como "Ema" quien era hermano de Ronaldo Ramírez, alias 'Tatash', quien actualmente se encuentra privado de libertad.
Alias "Tatash" habría sido vinculado a una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas como la venta de drogas.
Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a disputas entre grupos delictivos por el control territorial en la zona, por lo que se seguirán las diligencias para esclarecer los hechos.