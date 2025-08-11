Versión Impresa
Jugador dispara en cancha de fútbol tras perder el partido en Cobán

  • Por Susana Manai
10 de agosto de 2025, 20:19
Después de accionar el arma el jugador agredió físicamente a un miembro del equipo rival. (Foto ilustrativa: istock)

El jugador sacó un arma de su vehículo y la accionó en presencia de niños. 

Un partido de fútbol disputado en una cancha sintética, en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, terminó en un hecho armado que provocó momentos de tensión entre asistentes.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 10 de agosto y fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar. 

Un jugador del equipo rival fue agredido tras los disparos al suelo. (Imagen: captura de pantalla/ Nuestro Diario)
De acuerdo con los relatos de testigos, uno de los jugadores, presuntamente integrante del equipo conocido como "Los García", reaccionó tras perder el encuentro.

Se dirigió a su automóvil, tomó un arma de fuego y regresó al área de juego, donde efectuó varios disparos contra el piso. Acto seguido, agredió físicamente a un jugador del conjunto rival. 

Según testigos el integrante del equipo perdedor empezó a disparar y luego pateo a un integrante del equipo rival. (Imagen: captura de pantalla/ Nuestro Diario)
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de este hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

