Jugador dispara en cancha de fútbol tras perder el partido en Cobán

El jugador sacó un arma de su vehículo y la accionó en presencia de niños.
Un partido de fútbol disputado en una cancha sintética, en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, terminó en un hecho armado que provocó momentos de tensión entre asistentes.
El incidente ocurrió la tarde del domingo 10 de agosto y fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los relatos de testigos, uno de los jugadores, presuntamente integrante del equipo conocido como "Los García", reaccionó tras perder el encuentro.
Se dirigió a su automóvil, tomó un arma de fuego y regresó al área de juego, donde efectuó varios disparos contra el piso. Acto seguido, agredió físicamente a un jugador del conjunto rival.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de este hecho.