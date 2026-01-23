Surge video del accidente donde falleció un joven conductor en zona 10

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que se registra el trágico accidente vehicular.
EN CONTEXTO: Conductor fallece en accidente de tránsito en la zona 10
Un percance vial quedó grabado por una cámara de seguridad, el mismo ocurrió el pasado miércoles 21 de enero, en la 12 avenida y 16 calle, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa el momento en que un conductor de un vehículo de dos ruedas se pasa un alto y queda a medio camino por dónde transitaba un camión recolector.
Dicho camión no logra frenar a tiempo y arrolla al conductor, quien falleció por politraumatismo, según indicaron los Bomberos Municipales.
Mira aquí el video:
La víctima mortal era un hombre de 24 años, informaron los socorristas.