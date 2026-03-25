Surge video del ataque armado hacia una mujer en zona 7 (video)

En las imágenes se observa a la víctima cuando se movilizaba en su motocicleta y fue atacada.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a una mujer fallecida en el Anillo Periférico
El pasado martes 24 de marzo se reportó un hecho armado que dejó a una mujer fallecida en la zona 7 capitalina.
El hecho se registró en el ingreso de un residencial en la 20 calle del Anillo Periférico. Tras el incidente, el Ministerio Público determinó que habían al menos 17 casquillos de bala alrededor de la escena.
Por medio de una cámara de vigilancia se logró evidenciar el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta, atacan a la víctima en repetidas ocasiones con un arma de fuego y la dejan tendida junto al vehículo en el que se movilizaba.
La mujer fue identificada como Sujeidy Merary Jiménez Sian, de 27 años.