Surgen más detalles del triple crimen ocurrido en la zona 1

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Un accidente de tránsito provocó una acalorada discusión que terminó en ataque armado.

EN CONTEXTO: Ataque armado en zona 1 deja tres personas fallecidas

Las autoridades brindaron más detalles sobre el ataque armado que dejó a tres hombres fallecidos este martes en la 19 calle y 3a. avenida de la zona 1 capitalina.

Según la información recopilada por la Policía Nacional Civil (PNC), curiosos que se encontraban en el lugar, observaron cuando un automóvil en el que se transportaban tres hombres colisionó con un vehículo de dos ruedas de color blanco.

Este accidente le ocasionó una abolladura en el bumper del lado derecho al automotor, por lo que los tripulantes del mismo le reclamaron al conductor del vehículo de dos ruedas.

Este último vestía ropa estilo militar y tras discutir por algunos minutos con los otros hombres, les disparó en repetidas ocasiones, provocándoles la muerte inmediatamente.

El responsable del triple crimen huyó del lugar con rumbo desconocido. Las fuerzas de seguridad rastrearon los lugares aledaños, pero no lograron localizar a esta persona.

Acá el video completo.

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En donde ocurrió el hecho de tráfico hasta el lugar del ataque, y su ruta de escape,existen muchas cámaras de grabación . pic.twitter.com/WCjR2S6wOH — Stu Velasco (@StuVelascoC) March 24, 2026

Las víctimas

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en el lugar y fueron identificados de la siguiente manera:

Hector Alfredo Morales Giron , de 43 años.

, de 43 años. Henry Bernardo Vicente Barreno , de 34.

, de 34. Alfonso Vicente Toño, de 50.

De manera preliminar, se dio a conocer que las víctimas eran comerciantes que trabajaban en el sector. En el lugar quedó el automóvil Toyota de color gris con placas de circulación P-285JSG, en el que presuntamente se movilizaban los tres fallecidos.

El Ministerio Público (MP) arribó minutos más tarde para el procedimiento correspondiente en la escena.