USAC: suspenden acción de amparo que buscaba garantizar participación de electores

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Sala suspende acción de amparo contra el CSU interpuesta por siete cuerpos electorales estudiantiles que buscan participar en la elección del rector de la USAC el próximo 8 de abril.

La Sala Sexta de los Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, suspendió en definitiva el trámite de una acción de amparo presentada contra el Consejo Superior Universitario (CSU), que buscaba garantizar siete cuerpos electorales en la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030, el próximo 8 de abril.

Según el órgano jurisdiccional, al momento del planteamiento del amparo, el CSU no contaba en sus registros con el informe respectivo, ya que el procedimiento electoral universitario se encuentra en desarrollo regular dentro de la fase administrativa correspondiente.

Explica que con esto no existe aún acto alguno pendiente de ejecución atribuible a la autoridad denuncia, toda vez que los expedientes se encuentran en la dependencia administra para el análisis correspondiente, previo a elevarlos a conocimiento del CSU.

Cuerpos electorales

Según la parte resolutiva, los cuerpos electorales en mención están integrados por los estudiantes:

Facultad de Arquitectura: María José Gálvez González, Ángel Vinicio Cabria Alvarado, Kristen Eolise Chicojay Ramos, María de los Ángeles Menéndez Díaz y Jade María Delgado Barillas.

Facultad de Ciencias Médicas: Cristopher Enrique Nicolas Miculax, Nathalie Sofía Pereda Barquero, Mario Rolando Canú Esquit, Gerber Rodrigo Pirir de León y Vivian Sucely Ponce López.

Facultad de Ciencias Económicas: José Alexander Velásquez Franco, Ana Lucia Tavico Sandoval, Amalia Michelle Cano Ramírez, Edwin Enilson Martinez Gómez y Esteven Emanuel García Monasterio.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: Xavier Alejandro Reyes Gálvez, Neptaly Luisdsriem Esau Jom Hernández, Nayeli Nikte Chacach Mux, Marcela Eunice Tuchan Juárez y Ana Gabriela Cabrera Escobar.

Por la Facultad de Ciencias Ingeniería: Erick Gabriel Estrada Aroche, Ana Beatriz García Sosa, Israel de Jesús Lutín Morales, Rolando Estuardo Tecú López y Josué Eduardo Nimatuj.

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia: María Isabel Arias Monzón, Gabriel Alfredo Flores Ortíz, Katherin Alejandra Martínez Zamora, Gisela Ramírez García y Marjonie Nicolle Méndez Cardona.

Facultad de Agronomía: Anderson Javier Castro Jiménez, Byron Josué Hernández Méndez, Luis Fernando Orozco Velásquez, Luis Francisco López Azurdia y Héctor David Véliz Rivera.

Elección

La elección del Rector de la USAC, período 2026-2030 está prevista, según convocatoria de elección para el miércoles 8 de abril.

Está elección se realizará en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Para esta votación está habilitados 10 cuerpos electorales de estudiantes, 10 de profesores, y 14 de profesionales no docentes electos por los 14 colegios.