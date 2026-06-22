El caso "Día de la Madre" y su vinculación con un alcalde

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El inicio del juicio en el caso "Día de la Madre" fue suspendido por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, por audiencias programadas con anterioridad para este día.

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La celebración del Día de Madre del 2015 en Santa Catarina Pinula quedó marcada para un alcalde procesado penalmente y que enfrentará un juicio por haber utilizado fondos destinados para el municipio que representaba para promocionar su imagen durante la actividad con fines proselitistas.

Según la investigación del órgano de la persecución penal, se cree el ex alcalde Víctor Alvarizaes ocultó una actividad de campaña del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), con el festejo en mención.

Los datos publicados en esa época indican que a la celebración se llevó a cabo en el Estadio "Pinula" Contreras al que acudieron unas dos mil personas y se regalaron artículos como loncheras, motos, electrodomésticos e incluso un carro de modelo reciente, pero el evento no fue subido al portal de Guatecompras.

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Incluso, en la actividad se exaltó la figura del entonces presidenciable Manuel Baldizón, el exalcalde del municipio Antonio Coro y Alvarizaes.

En la celebración, que se realizó en el Estadio "Pinula" Contreras, se podía observar propaganda de Lider. (Foto: Soy502)

En el escenario, además del candidato a la presidencia por Lider, Manuel Baldizón, participaron otros dirigentes del partido político. (Foto: Archivo/Soy502)

Después de revelarse el evento en medios de comunicación, el Ministerio Público (MP) llevó a juicio al jefe edil señalado de cometer el delito de abuso de autoridad con propósito electoral ante el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

Sin embargo, luego de haber programado la audiencia de inicio del juicio para este 22 de junio, por haber agendado otras citas para este día, el inicio del debate fue aplazado para el próximo 24 de julio, día en que el jefe edil deberá comparecer ante el Tribunal e iniciar así el proceso penal que decidirá si es condenado o no.

En este caso, el Ministerio Público (MP) señala al exjefe edil por el delito de abuso electoral con propósito electoral, ya que buscaba continuar en el cargo por cuatro años más.

El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes se señalado por el MP por el delito de abuso electoral con propósito electoral. (Foto: Wilder López/Soy502)

Datos de la acusación

Con esto, la acusación del MP se basa, supuestamente, en los señalamientos que Alvarizaes utilizó fondos de la comuna que dirigía para promocionar su imagen durante la campaña electoral de 2015 con el desaparecido partido, el cual presentaba como candidato a la presidencia a Manuel Baldizón.

La petición de que el exalcalde de Santa Catarina Pinula fuera llevado a juicio fue presentada por el MP, en una segunda ocasión, luego de que la Fiscalía recabara más indicios contra el exjefe edil ya que en 2024 el caso había sido clausurado provisionalmente por la jueza Aurora Gutiérrez.