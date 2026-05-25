Secuestro de odontólogo: suspenden audiencia de ofrecimiento de pruebas

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Para el próximo jueves 28 de mayo fue reprograma la audiencia de ofrecimiento de prueba suspendida este día, en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez.

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La audiencia de ofrecimiento de prueba, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez fue suspendida.

Esta vez se debió a la incomparecencia de tres de los acusados, puesto que no fueron trasladados a dicha judicatura, pese a que se había notificado su presencia ante el juez Eduardo Orozco, contralor del proceso.

Por esta razón, dicha audiencia fue reprogramada para el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 10:00 de mañana.

Los únicos acusados que fueron traslados fueron: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda y Carlos González y González.

Mientras que los restantes tres imputados que no asistieron fueron: Julio Oswaldo Tzun Castillo, Paola Isabel Diaz de Tzun y Juan Ubaldo Tzun Hernández.

Enviados a juicio

El pasado 15 de mayo, luego de la argumentación de la defensa, el juez Orozco decidió enviar a juicio a los cinco acusados del secuestro del odontólogo Martínez.

Según el juzgador, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Carlos González y González, y Julio Oswaldo Tzun Castillo deberán enfrentar juicio por el delito de plagio y secuestro en grado de autor.

El abogado Saúl Centeno, defensa de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, acusado en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, había solicitado la clausura provisional a favor de su defendido. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras que, para Paola Isabel Diáz de Tzun y Juan Ubaldo Tzun Hernández, le fue señalado el mismo delito en grado de complicidad.

Con esto, el juez Orozco aseveró que la etapa de juicio será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo B.

El secuestro del Odontólogo

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.