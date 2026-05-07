"El Inquieto" queda ligado a proceso tras fugarse de la prisión de Fraijanes II

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Por el delito de evasión fue ligado a proceso penal el pandillero José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto".

El juez Pedro Laínez, del Juzgado Cuarto Penal, decidió ligar a proceso penal al pandillero José Carmelo Sinay Ortiz, alias El Inquieto, por el delito de evasión.

A través de videoconferencia, Sinay Ortiz escuchó la argumentación del Ministerio Público (MP), que lo implicó en la fuga de los 20 reos, líderes del Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes II, en octubre de 2025.

Al finalizar, el espacio para que tanto el MP, la PGN como querellante y la defensa se pronunciarán, el juez se dirigió a "El Inquieto" y le dijo que tenía el derecho de declarar o no, por lo que éste con señal le indicó que abstenía.

Investigación

En esta misma audiencia, el MP solicitó al juzgador tres meses para realizar la investigación, por lo que le fue fijado el 7 de agosto como fecha para la audiencia de acto conclusivo.

Con esto, también les fue notificado que el inicio de la etapa intermedia esta programada para el 24 de agosto.

Prisión

Además, dado a el delito de evasión por el cual será procesado no goza de medida sustitutiva, tras petición del MP, el juez decretó prisión preventiva contra "El Inquieto".

Durante la audiencia de primera declaración, el MP enfatizó que, aunque se conoce que el sindicado se encuentra cumpliendo sentencia por otros delitos, únicamente se limitaría a argumentar lo relacionado al delito de evasión.

El caso

Luego de que "El Inquieto" se fugara de la cárcel Fraijanes II, junto a otros líderes del Barrio 18, elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron su recaptura en el municipio de Ostucalco, Quetzaltenango.

Durante el operativo fueron capturados junto Sinay Ortiz, los pandilleros Tania Rebeca González Lorenzo, Erick Orlando Bol García, Wendy Magaly Mayorga González Iboy y a un menor que fue remitido a la Procuraduría General de Nación (PGN).

En su recaptura, "El Inquieto" se enfrentó a tiros con policías que realizaron un allanamiento de la División Nacional Contra el Desarrollo de las Pandillas (DIPANDA), con apoyo de las FEP.

Con Sinay Ortiz, suman ocho los pandilleros recapturados que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, el pasado mes de octubre de 2025.