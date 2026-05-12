Motorista embestido en zona 9: cambian fecha a audiencia de medidas precautorias

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Por incomparecencia de Carlos Ovidio Acevedo Navas, acusado embestir a un motorista en la zona 9, el Juzgado Segundo Penal reprogramó la audiencia para este miércoles 13 de abril.

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Debido a la incomparecencia de sindicado Carlos Ovidio Acevedo Navas, el juez A, Maximino Morales, del Juzgado Segundo Penal, suspendió la audiencia de solicitud de medidas precautorias, en el caso del motorista Larkin Daniel Morales Cuque, que fue embestido en la zona 9.

En esta audiencia se conocería, según el abogado querellante, Fernando Guerra, una solicitud de medidas precautorias para garantizar la existencia de bienes suficientes para una posible reparación digna.

Ante esto, el juzgador indicó que dicha audiencia sería reprogramada para este miércoles 13 de abril, a partir de las 12:00 horas.

(Foto: Wilder López / Soy502)

Al consultarle si existe algún acercamiento de la familia de Morales con los abogados de la defensa, Guerra señaló que al momento no hay nada definitivo, lo que les ha obligado a buscar las medidas legales.

"Después de lo ocurrido, el joven Larkin ha sufrido mucho, perdió una pierna, por lo que no queremos exponerlo, victimizado, por eso siempre hemos estado abiertos a una posible oferta de negociación, pero no hemos recibido nada en concreto", anotó el abogado.

No trasladaron a Acevedo

Previo a suspender la audiencia, el juez indicó desconocer las circunstancias del por qué no fue traslado a dicha judicatura Acevedo Navas, pese al haber girado la orden respectiva al Sistema Penitenciario (SP).

Carlos Acevedo, de 74 años, está acusado de embestir a un motorista en la zona 9. (Foto: Archivo / Soy502)

Además, ante la incomparecencia del sindicado, el juez contralor del caso giró audiencia al Ministerio Público (MP) y al querellante adhesivo quienes indicaron estar de acuerdo con la realización de dicha audiencia.

Sin embargo, el abogado de la defensa, Douglas Charchal Villareal, dijo no estar de acuerdo con lo manifestado por el querellante, por lo que el juez, luego de señalar el fundamento legal suspendió la audiencia.

Embestido tres veces

El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la 6ª. Avenida y 1era. Calle de la zona 9, en donde el motorista Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, fue embestido por el conductor de un vehículo en tres ocasiones.

El conductor del vehículo fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años de edad, quien tras haber girado una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal fue capturado el 24 de octubre de 2025.

Como consecuencia de lo sucedido, a Morales Cuque le fue amputada la extremidad inferior derecha.

De acuerdo con el reporte de los bomberos el día del accidente, Morales Cuque sufrió politraumatismo, por lo que fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),

Acevedo Navas le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.