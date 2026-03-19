Carlos Acevedo, acusado de embestir a motorista, acudirá a audiencia

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Este jueves está programada la audiencia de etapa intermedia en contra de Carlos Acevedo, acusado de embestir a motorista en la zona 9.

El Juzgado Segundo Penal tiene programada audiencia de etapa intermedia en contra de Carlos Acevedo, en la que se espera que el juez resuelva si Acevedo debe enfrentar juicio o no por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Esta audiencia se ha reprogramado en varias ocasiones, la última vez, en febrero pasado, la defensa de Acevedo, pidió que se modificara el delito, pero el juez rechazó la petición.

Acevedo está acusado de embestir en varias oportunidades a Larkin Morales, cuando este se conducía en su motocicleta por la zona 9 capitalina.

Larkin Morales se mantiene en el Hospital San Juan de Dios. (Foto: cortesía)

El caso

El 25 de septiembre de 2025 se registró el incidente en la zona 9 capitalina.

Acevedo conducía un vehículo tipo camioneta cuando embistió en tres ocasiones al motorista, el cual se encontraba esperando a que el semáforo marcara el rojo.

A raíz de los golpes que sufrió el joven, una de las piernas le fue amputada.