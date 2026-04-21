Suspenden grabaciones de "Sin senos sí hay paraíso 4"

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La producción decidió suspender las grabaciones de "Sin senos sí hay paraíso 4" tras el asesinato de dos integrantes del equipo.

Autoridades avanzan en la investigación de los hechos ocurridos en el centro de la ciudad de Bogotá, donde ocurrió el hecho.

Tis Studios y Telemundo Studios decidieron detener las actividades de rodaje tras evaluar la situación.

La medida fue tomada por el estado emocional del personal vinculado a la producción y como luto a los hechos.

El caso sigue en investigación, en el proceso, se analiza el perfil del atacante, quien fallece en el lugar de los hechos, con el fin de establecer si presenta antecedentes recientes relacionados con porte de armas blancas.

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales emitió un pronunciamiento en el que solicitaba la suspensión del rodaje hasta que se determinen las circunstancias del caso, además afirma que es necesario implementar protocolos de seguridad verificables en todos los niveles.

Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides Cárdenas, quienes formaban parte del equipo de trabajo de la serie fueron las víctimas mortales.

El hecho

En un video publicado recientemente se aprecia el momento en el que un hombre se acerca a una persona que se encuentra fuera de las instalaciones y le pasa un arma punzo cortante en la garganta, luego se aprecia que un hombre sale corriendo del set para tratar de auxiliar a su compañero y persigue al causante de provocar la herida a la víctima, sin embargo también es atacado.