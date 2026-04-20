Esto se sabe del motivo del crimen en pleno set de "Sin senos sí hay paraíso"

-

Tras la muerte de 3 personas en el set de "Sin senos sí hay paraíso", sale a luz la principal hipótesis del crimen.

Tres personas murieron durante una riña en la grabación de la serie "Sin senos sí hay paraíso" en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, centro de la capital de Colombia, uno de los fallecidos fue el atacante, al ser linchado tras cometer el hecho.

En un video publicado recientemente se aprecia el momento en el que un hombre se acerca a una persona que se encuentra fuera de las instalaciones y le pasa un arma punzo cortante en la garganta, luego se aprecia que un hombre sale corriendo del set para tratar de auxiliar a su compañero y persigue al causante de provocar la herida a la víctima, sin embargo también es atacado.

Foto: Oficial.

Un miembro más de la productora de la serie resultó lesionado tras el altercado y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado en un hospital.

Según expresaron las autoridades el sujeto habría atacado con un bisturí a dos de las víctimas, quienes fueron identificadas como Nicolás Perdomo y Henry Martínez. En medio de la riña, el atacante también perdió la vida.

¿Qué dicen las autoridades acerca del ataque?

Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán al momento la policía dice que el hecho tiene que ver con una agresión por intolerancia sin sentido, "le he pedido a la Policía y a la Fiscalía priorizar este caso, esclarecer por completo estos hechos", dijo.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho aseguró que lo ocurrido "no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia".

Según testigos otro criminal se fugó, el ataque ha generado rechazo entre el gremio audiovisual y actores como Gregorio Pernía, Majida Issa y Carmen Villalobos reaccionaron ante lo ocurrido a través de una campaña denominada #SilencioEnElSet, que busca solidarizarse con las víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.