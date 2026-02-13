Construcción de Hospital contra el Cáncer será en tres fases y tendrá apoyo de Taiwán

-

Personal médico será capacitado en temas oncológicos por expertos taiwaneses.

OTRAS NOTAS: Taiwán dona 252 motos a Guatemala para la Policía Nacional Civil

El Gobierno de Guatemala firmó un convenio con la Embajada de Taiwán en Guatemala para la construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer, proyecto que se desarrollará en tres fases.

Durante un acto oficial en el cual participó el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya y la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivian Chang.

La diplomática explicó que el convenio consta en la cooperación de Taiwán "en tres partes principales", siendo estos el "proyecto de diseño y construcción, el proyecto de equipamiento y el proyecto de capacitación".

"Todos responde a un objetivo común. Brindar atención integral especializado y de alta calidad a los pacientes con enfermedades oncológicas", declaró la embajadora.

La embajadora Vivian Chang explicó las fases que se desarrollarán para la construcción del hospital contra el cáncer. (Foto: SCSP / Soy502)

Chang explicó que la primea parte que corresponde al diseño y construcción "marcará el inicio formal de proyecto y centrará las bases para su desarrollo integrar mediante la planificación y edificación de una infraestructura hospitalaria moderna, funcional, y sostenible"

Mientras que la segunda parte del proceso contemplará "el equipamiento integral del hospital, con especial énfasis en el área de radioterapia, a fin de garantizar a la población guatemalteca tenga acceso a servicios especializados y de calidad, asegurando una atención digna, integral, y oportuna".

La diplomática precisó que la tercera parte de esta cooperación estará "orientada a la formación de personal especializado en ecología".

"A mediados de enero vino una delegación formada por el Hospital de Taiwán y el Fondo de Cooperación Internacional para conocer de la primera mano a la situación y la necesidad del país en materia de detención temprana y control de cáncer de mama", explicó Chang.

LEA MÁS: Guatemaltecos podrán optar a becas en Taiwán para licenciatura y posgrado

Agrego que se trabajará, en coordinación con el Ministerio de Salud, el diseño de un programa de capacitación para técnicos, enfermeros, y médicos en el área de cáncer de mama, incluyendo tratamiento de radioterapia oncológica.

"Este intercambio permitirá sustentar una base sólida para una cooperación técnica, efectiva, y sostenible. Nos llena de entusiasmo iniciar con este importante hito en el ámbito de salud pública con la plena convicción de que este proyecto representará esperanza, vida, y mejores oportunidades de atención para miles de guatemaltecos y sus familias", aseguró la embajadora.

El ministro de Salud aseguró que "con la firma de este convenio por fin Guatemala tendrá acceso a radioterapia en el sistema público".

"Esto además de reducir esas largas listas de espera que actualmente padecen nuestros pacientes de cáncer, garantizará radioterapia de alto nivel, de calidad y humana para todo el país", explicó Barnoya.

Las autoridades agradecieron el apoyo de Taiwán en la construcción del hospital contra el cáncer. (Foto: SCSP / Soy502)

Añadió que "esto es el principio" para el cierre de esa brecha ya que seguirán con la fase 2 del hospital en la cual se dotará de dos aceleradores lineales y "todo lo que va alrededor del acceso a la radioterapia".

"A título personal no me queda más que agradecer a la embajadora y a todo el equipo, tanto del Ministerio de Salud como de la Embajada de Taiwán, porque hace una labor ardua para que esto quede de una manera formal y no improvisada", aseguró el ministro.

El presidente Bernardo Arévalo destacó que "con la firma de este convenio, se consolida una alianza estratégica que permitirá avanzar en la construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer".

"Un proyecto que representa esperanza, dignidad y justicia para miles de familias guatemaltecas. La aprobación de la Ley de Atención Integral del Cáncer marcó el inicio de un compromiso del Estado para enfrentar una de las enfermedades que más impacta a nuestra población", explicó el mandatario.