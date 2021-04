A su manera y entre una ceremonia del té japonesa, Perfumerías Fetiche presentó MY WAY, la nueva fragancia de Giorgio Armani.

El concepto de la fragancia es "Soy lo que vivo", ya que son las experiencias y los encuentros los que dan forma a un “yo” verdaderamente único, encapsulando así, una nueva visión de la feminidad de espíritu libre, de curiosidad y conexión.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Encuentros olfativos con el mundo

Como un ramo de flores blancas, MY WAY es un viaje olfativo con ingredientes de todo el mundo, mezclados con las técnicas más avanzadas. Es una fragancia floral contemporánea para una nueva generación.

Compuesto por el maestro perfumista Carlos Benaïm y el perfumista senior Bruno Jovanovic, el aroma evoca una fusión de culturas.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Las notas de salida están compuestas por bergamota de Calabria, Italia, y azahar de Egipto. En el corazón está la tuberosa de la India, que se combina con infusiones de distintos tipos de jazmín, también de la India, para crear una sensación de feminidad en la fragancia.

Mientras tanto, las notas de fondo de la fragancia se componen de vainilla Bourbon Premium de Madagascar, madera de cedro de Virginia, de Estados Unidos, y almizcles blancos. Esta base cálida crea una fragancia que actúa como un talismán, un toque reconfortante en cualquier viaje y un recordatorio de las experiencias vividas allí.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Un talismán con significado

El frasco de MY WAY destaca por su contraste entre las expresivas curvas de la tapa y las líneas elegantes y limpias del frasco. Permite mostrar el vibrante jugo rosa de la fragancia, cuyo color contrasta con el azul profundo de la parte superior.

Diseñada como una piedra lisa de aspecto orgánico, la tapa está adornada con una banda dorada que le da un toque de oro lujoso. Fiel a la estética de Giorgio Armani, el diseño del frasco dibuja armonía a partir de elementos contrastantes.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Simboliza un poderoso talismán que captura las experiencias vividas que inspiran la fragancia, y sus cualidades transformadoras. Un anillo dorado reluciente grabado con "Giorgio Armani" rodea la piedra, simbolizando un camino.

Elaborado con un nuevo e innovador sistema de recarga, el frasco ha sido concebido teniendo en cuenta la responsabilidad medioambiental y marca el comienzo de una nueva forma más sostenible de presentar una fragancia de lujo.

La recarga aún no está disponible en nuestro mercado, pero se incorporará próximamente.

Una marca responsable

MY WAY refleja el compromiso de larga data de Giorgio Armani con la sostenibilidad, a través de acciones como su frasco recargable y reciclable, así como su neutralidad de carbono. Giorgio Armani también favorece el uso de ingredientes naturales obtenidos de manera responsable con programas locales basados en principios de comercio justo, en colaboración con ONGs locales.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Una ciudadana del mundo

La actriz Adria Arjona es el rostro de esta fragancia y encarna genuinamente su filosofía, con su personalidad abierta y de espíritu libre y una historia de vida caracterizada por nuevas experiencias y conexiones con los demás.

La actriz comparte una afinidad única con el espíritu de MY WAY, con su personalidad e historia de vida caracterizada por una apertura a nuevas experiencias y conexiones con los demás. A continuación nos comparte su opinión sobre la fragancia:

¿Qué evoca en ti el aroma de MY WAY y qué es lo que más te gusta de ella?

¡Es súper refrescante! Es floral y cítrica, y tiene un poco de vainilla también. El nombre es lo que más me gusta: cuenta la historia de esta mujer que conoce su camino, y tiene que ser a su manera, y espero que todas las mujeres piensen igual.

Está bien tener eso siempre en la cabeza: es “a mi manera”. No eres egoísta o egocéntrica, tienes una vida y tienes que hacerla a tu manera.

Cuando aprendí acerca de la filosofía de la fragancia, se me puso la piel de gallina y me enamoré. Huele tan bien, nunca he olido algo parecido. Es única y atemporal.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

¿La fragancia te hizo experimentar algo en particular?

Fue muy emocional el oler la fragancia por primera vez porque me recordó a las personas más felices que conozco (mi abuela) su vibra y energía. Mi abuela es muy alegre, siempre sonriente, siempre bailando, y siempre con un chiste en la punta de la lengua. Rara vez tenemos sorpresas en la vida y olerla fue como un regalo.

¿Cuándo la usarías?

La usaría en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera. Es fresca, es limpia y me encanta cualquier aroma que me haga sentir así.