De taller de reparación a gigante nacional: El legado de la familia Cifuentes

Nacida en un pequeño taller familiar en los años 80, esta marca demostró cómo la pasión y la visión pueden transformar la tradición artesanal en un negocio de éxito con proyección de exportación.

En una pequeña zapatería familiar, entre el olor a cuero y el sonido constante de las máquinas de coser, nació una historia que hoy inspira a emprendedores en todo el país.

Calzado Cifuentes surgió del esfuerzo, la pasión y la visión de una familia guatemalteca que decidió transformar un oficio tradicional en una marca con proyección nacional e internacional.

Josué Cifuentes, representante del proyecto, recuerda que la idea nació del deseo de crear una marca propia que reflejara la autenticidad y calidad del trabajo local. "Queríamos diferenciarnos a través de la personalización y el uso de técnicas artesanales. Apostamos por hacer calzado con identidad guatemalteca, usando materiales y mano de obra nacional", afirma con orgullo.

Es una empresa legalmente establecida y el material que utilizan para la elaboración de calzado es de primera calidad. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Un legado que comenzó en los 80

El origen de Calzado Cifuentes se remonta a los años 80, cuando don Edwin Cifuentes, patriarca de la familia, abrió un pequeño taller de reparación de calzado. Lo que comenzó como un oficio de subsistencia, se convirtió con el tiempo en el sueño de toda una familia. Sus tres hijos, inspirados por su ejemplo, decidieron profesionalizar el negocio, estudiar técnicas de diseño, buscar financiamiento y adquirir materia prima de mejor calidad.

"Fue un proceso de crecimiento constante —relata Josué—. Pasamos de reparar zapatos a diseñar y fabricar nuestros propios modelos, ampliando la oferta para damas, caballeros y niños." Hoy, el taller familiar produce calzado de primera calidad en cuero, piel, hule y poliuretano, con una sólida presencia en el oriente del país y exportaciones hacia países vecinos de Centroamérica.

Esta empresa se ha convertido en referencia quetzalteca. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Entre desafíos y aprendizajes

Como toda historia de emprendimiento, el camino no fue sencillo. La falta de capital, las dificultades para conseguir materiales y la competencia con productos importados pusieron a prueba la perseverancia y creatividad de la familia Cifuentes.

"Cada desafío nos enseñó algo. Apostamos por mantener la calidad y no bajar los estándares, porque queríamos que el cliente reconociera nuestro producto por su durabilidad y diseño", comenta Josué.

Esa filosofía les ha permitido consolidarse como una empresa reconocida por su compromiso con la excelencia y la autenticidad del calzado guatemalteco.

Lo que empezó en un taller pequeño hoy es un ejemplo de negocio. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Además de generar empleo, Calzado Cifuentes ha contribuido al desarrollo local, brindando oportunidades laborales a vecinos de la comunidad y ofreciendo productos accesibles, cómodos y duraderos.

Inspiración para nuevas generaciones

Con más de cuatro décadas de experiencia, la familia Cifuentes demuestra que la tradición e innovación pueden caminar juntas. "No se trata de tener éxito de inmediato —dice Josué—, sino de aprender y crecer con cada paso. Emprender requiere pasión, propósito y paciencia."

Hoy, Calzado Cifuentes es mucho más que una marca: es el reflejo de un sueño construido con las manos, el corazón y la fe en el talento nacional.

Su historia inspira a quienes desean emprender sin olvidar sus raíces, recordando que los grandes proyectos comienzan siempre con un primer paso.

Calzado Cifuentes es conocido por la calidad de su producto. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Tres consejos para quienes desean emprender

Empieza con pasos pequeños; no esperes tenerlo todo resuelto para empezar; lo importante es comenzar. Aprende constantemente; cada error es una oportunidad de mejora; la formación continua es clave para crecer. Rodéate de una red de apoyo, la familia, los amigos y los mentores pueden marcar la diferencia en los momentos difíciles. Con una visión que combina tradición, trabajo y esperanza, Calzado Cifuentes deja su huella en la historia del emprendimiento guatemalteco, demostrando que los sueños cuando se caminan con esfuerzo y pasión, pueden llegar muy lejos.

Cada colaborador pone esmero en su trabajo. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

La industria del calzado en Guatemala enfrenta una fuerte competencia desleal, ya que el 80% del calzado vendido es importado, con gran parte evadiendo impuestos o ingresando por contrabando. Esto pone a prueba la resiliencia de los productores nacionales.

A pesar de los retos, el emprendimiento en el sector es vital. Medios como Soy502 destacan regularmente historias de marcas guatemaltecas de calzado que han logrado proyección nacional e internacional, demostrando la calidad y el potencial del producto local.

Guatemala es un actor relevante en la región, siendo el segundo mayor exportador de calzado y sus partes en Centroamérica en volumen y valor. Esto subraya el potencial de crecimiento y la importancia de la calidad para competir a nivel internacio