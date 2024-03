¿El Home Office podría afectar tu salud mental?

-

El teletrabajo tiene su lado positivo, pero también puede resultar negativo si el empleado no logra organizarse.

Ante el avance de la "Ley del Teletrabajo" en el Congreso, hay que considerar que este podría ser un cambio significativo para muchos guatemaltecos, sin destacar que tiene aspectos negativos como positivos en la salud mental.

De ser aprobada la normativa, se estarían creando tres modalidades de "Home Office".

Autónomo: realizado en el domicilio o un lugar determinado. Móvil: efectuando de forma itinerante, sin lugar específico y únicamente requiere la utilización de dispositivos móviles. Suplementario: que se lleva a cabo ciertos días bajo modalidad autónomo o móvil, y otros días desde las oficinas del empleador.

Luis Alberto Guigui, psicólogo clínico, en una entrevista con Soy502 destacó que el teletrabajo tiene "rasgos positivos y negativos" para la salud mental de las personas.

El lado positivo

"Al principio, cuando inicié a trabajar desde casa, fue complicado, me costó establecerme un horario y seguir la misma rutina que llevaba en la oficina. Pero, conforme pasaron los días logré organizarme bien y ahora me encanta. Siento que tengo más tiempo para todo. Además, me he ahorrado un montón. Yo vivo en zona 16 y mi trabajo está en la Rossevelt", cuenta Isa, asistente virtual.

Si se gestiona bien, el teletrabajo puede ser una excelente alternativa para trabajar. (Foto: Pexels)

Lo más importante para destacar, es que para que el teletrabajo tenga beneficios tiene que ser bien gestionado, desde el tiempo hasta el espacio, como es el caso de Isa, quien ha encontrado beneficios en esa modalidad.

El teletrabajo puede generar la responsabilidad en el trabajador para poderse hacer cargo de su propio tiempo y trabajo. De esta forma, se pueden evitar cuadros causados por estrés, como el síndrome "burnout", o síndrome del quemado.

En anteriores entrevistas, Guigui mencionaba que el teletrabajo también podía ser una solución al tráfico intenso. También se ha destacado el ahorro al no tener que gastar en gasolina, parqueo o almuerzos.

¿Tiene lado negativo?

Por otro lado, también existen puntos negativos de esta forma de trabajar. Sobre todo, cuando el tiempo no es bien gestionado, como es el caso de Pablo, un joven administrador que no logró acoplarse.

"En mi trabajo me dieron la opción de hacer Home Office y lo hice durante dos meses, pero no logré organizarme, me sentía muy estresado y con más carga laboral. Creo que no logré distribuir bien mis horarios. Además, extrañaba a mis compañeros, comencé a sentirme muy solo", cuenta.

El teletrabajo mal gestionado puede causar sensaciones de estar aislado. (Foto: Pexels)

El teletrabajo puede generar dos caras de una misma moneda, según especialistas. "Si el teletrabajo no es bien gestionado, obviamente va a generar mayor estrés porque no va a haber un horario establecido para poder llevar a cabo las tareas asignadas", argumenta Guigui.

En caso de que se aprobara la ley, se le garantiza al personal que se encuentre en teletrabajo el derecho de estar conectado por 12 horas continuas, independientemente de la jornada que se asigne.

Además del "burnout", el psicólogo menciona que al no tener un contacto social, el teletrabajo puede generar depresión. "Al no saber integrar o gestionar el manejo social, también puede ocasionar depresión, porque puede generar niveles de rechazo", explicaba el psicólogo.

También hace mención a que algunos colaboradores pueden llegar a tener una sensación de "no estar trabajando". "Al ser uno el propio responsable de la gestión laboral, obviamente por gestiones netamente administrativas de aprendizajes, se puede crear la idea de que el trabajo es mucho más sencillo que el trabajo en planta", detallaba el psicólogo.

Recomendaciones para sobrevivir al teletrabajo

El psicólogo menciona que lo más importante sería planificar bien que las actividades sean dentro del horario establecido, además, también se mencionan ejercicios físicos durante el teletrabajo, para evitar que este se vuelva tedioso.

Otras recomendaciones que hacen algunas plataformas, como Computer Hoy, son las siguientes: