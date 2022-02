La inesperada reacción de un soldado ucraniano ante un tanque ruso sin combustible

Un tanque ruso se quedó sin gasolina, fue localizado por soldados ucranianos y lo que ocurrió ha llamado la atención en todo el mundo.

Un video captado en plena zona de guerra ha dado la vuelta al mundo. Un tanque ruso se quedó sin gasolina y lo que ocurrió después ha dado gracia y esperanza.

En el clip, que dura un minuto, se observa cómo los soldados ucranianos se acercan a un tanque de guerra ruso que está detenido en un camino rural.

Al llegar junto al tanque el soldado ucraniano pregunta: "¿Están descompuestos?" y el ruso responde: "Sin combustible".

"¿Puedo remolcarte de regreso a Rusia?", bromea el ucraniano y provoca varias risas entre ambos.

La incómoda conversación continúa y el ucraniano cuestiona sobre el destino del tanque ruso y estos responden que se dirigen al Kiev y a la vez interroga: "¿Qué dicen en las noticias?" y el ucraniano responde: "Bueno, mientras todo está de nuestro lado, el tuyo y los prisioneros se rinden bien".

Luego agrega que le preguntaron a los hombres y nadie sabe dónde están ni a dónde van.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD — Ali (@aliostad) February 26, 2022

La conversación concluye y todo sigue igual, los rusos se quedan con el tanque sin gasolina y los ucranianos continúan su marcha por el camino rural.