Reportera deportiva es hallada sin vida en su casa de Estados Unidos

-

El cuerpo de la periodista estaba junto al de su esposo. Su hijo de 3 años habría presenciado el crimen.

Christina Chambers, quien reporteaba eventos deportivos para la cadena WBRC, fue localizada sin vida junto a su esposo, Johnny Rimes, en su vivienda de Alabama.

Según las autoridades, el hijo de la pareja estaba en la residencia cuando fueron hallados los cuerpos.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, recibieron una llamada al 911 informando que el matrimonio "no respondía".

Cuando los socorristas llegaron, ambos cuerpos ya estaban sin vida y presentaban heridas de bala.

La investigación preliminar apunta a que el caso se trató de un asesinato-suicidio.

¿Quién era Christina Chambers?

Comenzó su carrera en la radiodifusión como periodista deportiva y de noticias en WLTZ, en Columbus, Georgia.

Posteriormente se integró a WBRC 6 News en Birmingham, Alabama, desde 2015.

Durante su tiempo en WBRC se destacó por su labor en el programa deportivo "Sideline", cubriendo eventos y realizando reportajes en vivo.

Se casó en 2021 con Johnny Rimes, quien se desempeñó como analista en American Cast Iron Pipe Company, hasta octubre del año siguiente.

En junio de 2022 nació su único hijo.